Operasyonla kurtarılan ayının kalça kemiği kırılmış - Son Dakika
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Operasyonla kurtarılan ayının kalça kemiği kırılmış

Bursa-Uludağ yolunda araba çarpması sonucu yaralanan ve Jandarma ile DKMP ekipleri tarafından kurtarılan ayının kalça kemiğinde parçalı kırıklar tespit edildi. Ayı, tedavi için Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.

09.05.2024 17:44
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Operasyonla kurtarılan ayının kalça kemiği kırılmış

Uludağ'da Jandarma ve DKMP kiplerinin kurtardığı yaralı ayının kalça kemiğinde parçalı kırıklar tespit edildi

BURSA - Bursa-Uludağ yolunda araba çarpması sonrası yaralanıp mahsur kaldığı dere yatağından Jandarma ve DKMP ekipleri tarafından operasyonla kurtarılan ayının kalça kemiğinde parçalı kırıklar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Uludağ yolunda araçların önüne çıkan yaralı bir ayı olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşmesinin ardından harekete geçen Uludağ Yiğitali Jandarma Karakoluna bağlı Asayiş timleri, yaptıkları incelemede yaralı bir ayının olduğunu ve ayının ormanlık alana doğru sürünerek ilerlediğini tespit etti. Bunun üzerine Jandarma Çevre Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. DKMP Bursa Şube Müdürlüğü ve jandarma timlerinden oluşan aralarında 3 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik kurtarma ekibi gece boyu ayıya ulaşmaya çalıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla ayının izini sürmeye devam eden ekipler yaralı ayıya Yiğitali Mahallesinin yaklaşık 2 kilometre üzerinde ormanlık alandaki dere yatağında ulaştı. Ekipleri fark eden yaralı ayı, arka ayaklarını kullanamamasına rağmen sürünerek dere yatağından aşağıya doğru kaçtı. Jandarma ve DKMP ekipleri bunun üzerine sahaya dağılıp yaralı ayının önünü keserek daha fazla kaçmasına engel oldu. Ekipler tarafından kıstırılan 2 yaşındaki genç ayı, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Ayının bulunduğu bölgeye inen ekipler, pençelerini ve ağız kısmını sargı beziyle sarıp ayının saldırma ihtimaline karşı tedbir aldı. Urgan yardımıyla dere yatağından Jandarma ve DKMP ekipleri tarafından yukarıya taşınan 100 kiloluk ayı, DKMP ekiplerinin getirdiği kafese konularak araçla Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Görevli veteriner hekimler tarafından sedye ile içeriye alınan ayının çekilen röntgeninde kalça kemiğinde birden fazla kırığın olduğu belirlendi. Ameliyata alınan ayının buradaki tedavisinin ardından Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği, tedavi sürecine burada devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Operasyonla kurtarılan ayının kalça kemiği kırılmış - Son Dakika

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