Opeth İstanbul'da İki Konser Verdi

Güncel

İsveçli pogresif rock ve metal grubu Opeth, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) iki konser verdi.

Topluluk, 13 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ilk konserin yoğun ilgi görmesi üzerine, ikinci kez hayranlarıyla buluştu.

Konserde seyirciye hitap eden grubun vokalisti Mikael Akerfeldt, İstanbul'da iki gün üst üste sahneye çıkmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gösterilen yoğun ilgi için hayranlarına teşekkür etti.

"The Grand Conjuration" parçasıyla konsere başlayan grup, "The Leper Affinity", "Cusp of Eternity", "Heir Apparent", "In My Time of Need" ve "Face of Melinda" adlı sevilen şarkılarının da aralarında olduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, grubun "Deliverance" albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısıyla sona erdi.