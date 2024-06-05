J. Robert Oppenheimer'ın torunu: Nükleer teknoloji dünyayı kurtarabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

J. Robert Oppenheimer'ın torunu: Nükleer teknoloji dünyayı kurtarabilir

J. Robert Oppenheimer\'ın torunu: Nükleer teknoloji dünyayı kurtarabilir

J. Robert Oppenheimer'ın torunu Charles Oppenheimer, nükleer güce sahip ülkeler arasında diyalogun önemine vurgu yaparak, nükleer teknolojinin dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanılabileceğini söyledi. Oppenheimer, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını destekleyen bir sivil toplum örgütünün de kurucusudur.

05.06.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasının tasarlanmasında rol üstlenen ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın torunu Charles Oppenheimer, nükleer güce sahip ülkeler arasında diyalog bulunması gerektiğini belirterek, nükleer teknolojinin dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanılabileceğini söyledi.

Charles Oppenheimer, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, nükleer silahlara karşı olduğunu ifade ederek, dünyanın "her zamankinden daha tehlikeli yeni bir döneme" girdiğini dile getirdi.

Bu dönemde nükleer güce sahip ülkeler arasında diyaloğun artırılması gerektiğini vurgulayan Oppenheimer, "iletişimi ve diyaloğu artırmazlarsa" ABD, Çin ve Rusya arasında gittikçe artan gerginliğin "dünyadaki en büyük tehlike haline gelebileceğini" belirtti.

Charles Oppenheimer, "Büyükbabam da dahil olmak üzere atalarımızdan ders çıkarabileceğimize inanıyorum. Onların tavsiyelerini dinlemek, bugün her zamankinden daha önemli. Nükleer enerjiyi iyi amaçlar için kullanabileceğimize inanıyorum." dedi

Japonya'nın bu dönemde "daha fazla işbirliği çağrısı" yapması dolayısıyla "en iyi konumda" yer aldığını belirten Oppenheimer, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede daha yaygın kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Oppenheimer, "Aynı bilim ve teknolojiyi dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanabiliriz." diye konuştu.

Torun Oppenheimer, Japonya'nın güneydoğusundaki Hiroşima'yı ziyaretinde Hiroşima Barış Anıtı Müzesi Direktörü Harada Hiroşi dahil kentte "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarıyla bir araya geldi.

"Atom bombasının mucidi" olarak gösterilen ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın torunu 49 yaşındaki Charles Oppenheimer ABD'de yaşıyor. Torun Oppenheimer, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını destekleyen "Oppenheimer Projesi" adlı bir sivil toplum örgütünün de kurucusu.

"Oppenheimer" filmi ödüller kazanmıştı

ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatı ile atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan biyografik film "Oppenheimer" ABD Akademi Ödülleri'nde 7 dalda Oscar kazanmıştı.

Oppenheimer ve bir grup bilim insanının atom bombası tasarlama sürecini anlatan film, Temmuz 2023'te başta ABD olmak üzere birçok ülkede gösterilirken, Japonya'da bu yıl mart ayı sonunda izleyiciyle buluşmuştu.

Atom bombasının "insani bedelini gözardı ettiği" gerekçesiyle eleştirilen filmin, içeriği ve tanıtımına ilişkin tartışmalar nedeniyle Japonya'da geç gösterime girdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Oppenheimer, Sinema, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel J. Robert Oppenheimer'ın torunu: Nükleer teknoloji dünyayı kurtarabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: J. Robert Oppenheimer'ın torunu: Nükleer teknoloji dünyayı kurtarabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement