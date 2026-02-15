Optik Sektörü, Üçüncü Kez İzmir'de Buluşuyor - Son Dakika
Optik Sektörü, Üçüncü Kez İzmir'de Buluşuyor

15.02.2026 11:39  Güncelleme: 12:35
Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, 27-29 Mart 2026 tarihlerinde İzmir Fuarı'nda gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin bir araya geleceği fuar, ticaretin güçlenmesini ve yeni işbirliklerinin kurulmasını hedefliyor.

(İZMİR) - Optik sektörünün önemli buluşmalarından Optic World İzmir-3. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, 27–29 Mart 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek fuar, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturan Optic World İzmir, üçüncü yılında da üretici ile alıcıyı doğrudan bir araya getiren yapısıyla sektör içi ticareti güçlendirmeyi amaçlıyor. Fuar; yeni iş birliklerinin kurulmasını, ihracat ve ithalatta mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesini, Türkiye optik sektörünün uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılmasını hedefliyor.

Geçen yıl, 47 şehirden 4 bin 228'i yerli, 28 ülkeden 198'i yabancı olmak üzere toplam 4 bin 426 sektör profesyonelini ağırlayan fuar, İzmir'in sektördeki konumunu da güçlendiriyor. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, ayrıca sektörün üretim, teknoloji ve pazarlama gücünü aynı çatı altında buluşturmayı da hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesi ve yeni teknolojiler

Optic World İzmir 2026'da gözlük çerçeveleri, güneş gözlükleri, sporcu gözlükleri, koruyucu gözlükler, optik camlar, kontakt lensler, optometrik ve oftalmolojik ölçüm, tanı ve tedavi cihazları, optik atölye ve laboratuvarlara yönelik makine ve ekipmanlar, optik endüstri makineleri, gözlük yedek parçaları, bakım ekipmanları, aksesuarlar ve gözlük kılıfları sergilenecek. Görme kalitesini artırmaya yönelik yeni teknolojiler ile estetik ve fonksiyonel beklentilere yanıt veren yenilikçi çözümler, fuarın ana odak noktaları arasında yer alacak.

Sektörün lokomotif firmalarının yanı sıra çok sayıda yerli gözlük çerçevesi ve cam üreticisi de fuarda katılımcı olarak yer alacak. Fuarın ziyaretçilerini ise üreticilerden distribütörlere, perakende mağaza zincirlerinden sektör çalışanlarına kadar geniş bir yelpazede sektör profesyonelleri oluşturacak.

Uluslararası ziyaretçi profiliyle güçleniyor

Sektör temsilcilerini bir araya getirerek, yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ticari ilişkileri geliştirme imkanı sunacak Optic World İzmir kapsamında, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere sektör açısından önem taşıyan pazarlara yönelik özel ziyaretçi çalışmaları yürütülüyor. Yurt dışından gelecek satın alma yetkilileriyle birlikte fuarın uluslararası ticaret hacmine katkı sağlaması ve ihracat odaklı iş birliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Geniş kurumsal destek

Optic World İzmir, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası ve Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği gibi önemli kurumların katkıları, fuarın sektörel gücünü pekiştiriyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

