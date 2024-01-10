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Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, Sivas'ı cazibe merkezine dönüştürecek - Son Dakika
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Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, Sivas'ı cazibe merkezine dönüştürecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan temiz oda ve endüstriyel üretim ve kaplama cihazları, savunma sanayisinde kullanılan optik merceklere kaplama işlemi yapacak ve temiz oda Sivas'ı optik alanda cazibe merkezi haline getirecek. Proje, savunma sanayisine üretim yapan firmaların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş olup, AR-GE çalışmalarının yanı sıra seri üretime de imkan sunmaktadır. Kurulumu devam eden temiz oda, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak ve kızılötesi ve karbon kaplama işlemlerini de gerçekleştirecektir. Bu proje sayesinde Sivas, optik alanında bir cazibe merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, Sivas\'ı cazibe merkezine dönüştürecek
10.01.2024 - 23:41,
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Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, Sivas'ı cazibe merkezine dönüştürecek

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulumuna başlanılan temiz oda ve endüstriyel üretim ve kaplama cihazları ile savunma sanayisinde kullanılan optik merceklere kaplama işlemi yapacak, temiz oda Sivas'ı optik alanda cazibe merkezi haline getirecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulumuna başlanılan temiz oda Sivas'ı cazibe merkezi yapacak. 2022 yılında başlanılan proje savunma sanayisinde kullanılan optik merceklerin kaplama işlemini yapacak. Savunma sanayisine üretim yapan firmaların ihtiyaçlarına göre şekillenen temiz oda AR-GE çalışmalarının yanında seri üretime de imkan sunuyor. Kurulumu devam eden temiz oda yakın dönemde hizmet vermeye hazırlanıyor. Optik ürünlerde kızılötesi ve karbon kaplama işlemlerini de yapacak olan temiz oda Sivas'a değer katacak.

"Optik üzerine Sivas'ı bir cazibe merkezi haline getirebilmeyi amaçlıyorduk"

Temiz oda ve kurulacak sistemlerin Sivas'ı optik alanında cazibe merkezine dönüştüreceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Doğan, "2021 yılından itibaren savunma sanayisinin böyle bir optik kaplama üzerine bir merkezin kurulabileceği söz konusu olmuştu. Biz ORAN kalkınma ajansına projemizi sunduk. 2022 yılında projemiz destek gördü. Diğer yandan çeşitli vakıfların ve üniversitenin de desteğini alarak burayı kurmaya başladık. Bu merkez ana hatlarıyla ince film kaplama alanında kurgulandı. Savunma sanayisinde dürbünlerde, İHA'larda ve SİHA'larda kullanılacak objektiflerin kaplaması yönünde bu merkez düzenlendi. Sadece bununla da kalmadı fonksiyonel kaplama olaraktan kaplamada yapmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığından da destek aldık, bu destekle elmas torna cihazını bünyemize dahil etmiş olduk. Temiz odanın kurulumu tamamlandı, cihazlarımız geldi ve yakın zamanda bu cihazların tamamını kurmuş olacağız. Bazı cihazlarımızın kurulumunu yaptık. 1 ay içerisinde tüm cihazları kurmayı hedefliyoruz. Aldığımız cihazlar endüstriye yönelik cihazlar dolaysıyla sektörde bulunan firmalar bizden daha önce bu odanın kurulmasını istiyordu. Yakın zamanda kızılötesi ve karbon kaplama işlemlerine başlayacağız. Optik ihtisaslaşma belgemizi gerekli yerlerden talep ederek aldık. Bu belge sayesinde kadro ve proje açılmasında kolaylık yaşıyoruz. Optik üzerine Sivas'ı bir cazibe merkezi haline getirebilmeyi amaçlıyorduk. Şuanda başarılı olacağı gözüküyor. Burada ki projeler bütünüyle sektörün ihtiyacına yönelik. Burada bulunan cihazlar hem seri üretim hem de AR-GE çalışmalarında kullanılabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Sivas, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, Sivas'ı cazibe merkezine dönüştürecek - Son Dakika


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