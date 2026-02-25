Orban Asker Gönderdi: Ukrayna'ya Tehdit İddiası - Son Dakika
Orban Asker Gönderdi: Ukrayna'ya Tehdit İddiası

25.02.2026 16:11
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın enerji sistemini hedef aldığına inanarak asker konuşlandırdı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji sistemini sekteye uğratmak için "yeni eylemler hazırladığını" belirterek, kritik altyapının korunması için gerekli yerlere asker konuşlandırılması talimatı verdiğini duyurdu.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Başbakan Orban'ın konuya ilişkin açıklamasını paylaştı.

Orban, açıklamasında, ulusal güvenlik servislerinden gelen raporları incelediğini ve Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji sistemini bozmak için yeni eylemler hazırladığını gördüğünü kaydetti.

Kritik altyapının korunması için gerekli yerlere asker konuşlandırılması, polis varlığının artırılması ve Ukrayna sınırında yer alan Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesinde insansız hava araçlarının yasaklanması talimatı verdiğini belirten Orban, Macaristan'ın şantaja boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine de ret oyu vermişti.

Kaynak: AA

Viktor Orban, Macaristan, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Orban Asker Gönderdi: Ukrayna'ya Tehdit İddiası

Orban Asker Gönderdi: Ukrayna'ya Tehdit İddiası
