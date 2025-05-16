Orban: Çin Yatırımları Ekonomimiz İçin Vazgeçilmez

BUDAPEŞTE, 16 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin yatırımlarının, ekonomik büyümeleri için "vazgeçilmez bir itici güç" haline geldiğini söyledi.

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD'nin Avrupa'daki genel merkezi ile yeni araştırma ve geliştirme merkezini Budapeşte'de kurma kararını duyurmak üzere perşembe günü düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Orban, "Dönüşüm çağında yaşıyoruz. Yeni teknolojiler, yeni tüketici talepleri ve yeni üreticilerle karşı karşıyayız. Biz Macarlar bu yeni çağın dışında kalmak istemiyoruz. Bu nedenle Macar endüstrisinin elektromobilite çağının bir parçası olması gerektiği yönünde stratejik bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın bu yeni teknolojik çağa tek başına giremeyeceğini belirten Orban, "Ortaklara ihtiyacımız var. Bu yeni çağdaki yerimizi ancak Çin-Macaristan stratejik işbirliğiyle alabiliriz, çünkü Çin bu sektördeki teknolojide lider konumda" diye konuştu.

Macaristan'ın "bağlantılılık stratejisinin" altını çizen Orban, "Macaristan, Doğu ve Batı sermayesi, ticareti ve inovasyonu için bir buluşma noktası olmayı hedefliyor" dedi.

Macaristan'ın ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını belirten Orban, Çin'in de istikrarlı bir biçimde ülkenin ilk üç yatırımcısı arasında yer aldığını vurguladı. Orban, "Hatta bazı yıllar Çin, Macaristan'daki bir numaralı yatırımcı oldu. Bu da Çin yatırımlarının, Macaristan'ın ekonomik büyümesinin önemli, hatta vazgeçilmez bir itici gücü haline geldiğini gösteriyor" dedi.

Budapeşte- Belgrad demiryolu gibi Çin işbirliğiyle desteklenen büyük altyapı projelerini örnek gösteren Orban, "Çin, Macaristan'ın modernizasyonunun finansmanında çok önemli rol oynamaktadır" dedi.

Avrupa Birliği ve Çin arasındaki daha geniş kapsamlı ilişkilere de değinen Orban, "Karşılıklı saygıya dayalı ekonomik işbirliğine geri dönmemiz gerektiğine inanıyor ve AB-Çin işbirliğinde yeni kapıların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

BYD projesi, çoğu mühendislere yönelik olmak üzere 2.000 kişilik istihdam yaratacak. Proje kapsamında araştırma ve geliştirme çabalarını yerel uzmanlarla buluşturmak amacıyla Macaristan'daki üniversiteler ve mesleki kurumlarla stratejik ortaklıklar da yürütülecek.

BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, şirketin kararının arkasındaki kilit öneme sahip unsurların, Macaristan'ın avantajlı konumu, köklü otomotiv sektörü ve gelişmiş altyapısı olduğunu söyledi. Wang, "Macaristan, Avrupa'nın merkezindeki konumu ve köklü sanayi üssü ile birçok küresel otomobil üreticisinin ilgisini çekiyor" dedi.