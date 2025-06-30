Orban'dan LGBT Etkinliğine Sert Eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'deki LGBT etkinliğini "iğrenç ve utanç verici" şeklinde nitelendirerek bu gösteriyi, Avrupa Birliği'nin (AB) organize ettiğini savundu.

Macaristan merkezli "Index.hu" haber sitesine göre, Orban, Budapeşte'de düzenlenen yürüyüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, başkentte düzenlenen LGBT etkinliğini "iğrenç ve utanç verici" şeklinde nitelendirdi.

Bu etkinliklerin Macar kültürüne uymadığını belirten Orban, " Brüksel, Budapeşte'de 'onur yürüyüşü' düzenlenmesi talimatını verdi. Onların kukla politikacıları bu emri yerine getirdi." dedi.

Orban, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini belirterek LGBT yürüyüşüne bundan sona ülkesinde izin verilmeyeceğini, böyle bir şeyin zaten olmaması gerektiğini kaydetmişti.