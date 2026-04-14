Orban'ın Gidişi AB Politikasını Etkilemeyecek

6 Nisan 1920

1- AB'de Netanyahu'nun kilit müttefiki Orban devre dışı kalsa da Birliğin çizgisinin süreceği öngörülüyor

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga:

"Orban, İsrail'in sadık bir müttefikiydi ve görevden gitmesi birçok açıdan iyi bir şey ancak İtalya ve Almanya gibi bazı AB hükümetleri de İsrail'in suçlarına karşı anlamlı bir eylemde bulunulmasını engelledi"

Brüksel merkezli kıdemli gazeteci Shada Islam:

"Orban'ın görevden gitmesi Binyamin Netanyahu'nun önemli ve çok sesli müttefikini ortadan kaldırıyor ancak bu tek başına AB politikasında değişikliğe işaret etmiyor"

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel)

"İnternet kullanımında en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" için geldi

BTK verilerine göre, mobil iletişim sektöründeki şikayetler de "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" konusunda yoğunlaştı

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Makine sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 6,6 milyar dolara yükseldi

Bu dönemde en yüksek ihracat 833 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken onu 541 milyon dolarla ABD, 319 milyon dolarla İtalya izledi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"Dünyayı etkileyen her türlü belirsizlik ikliminde Türkiye, sunduğu operasyonel süreklilik sayesinde bölgesel risklerden kaçan nitelikli sermaye ve insan kaynağı için eşsiz bir çekim alanı olmaya devam edecektir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- İklim değişikliği İstanbul kıyılarını baskı altına alıyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünün uluslararası iklim projeksiyonlarına dayalı analizlerine göre, İstanbul limanları ve kıyı sistemlerinin 2100'de deniz seviyesinin 5 metre artmasıyla tümü, 2300'de 15 metre yükselişte büyük bölümü ve 10 binden fazla yapı yüksek risk altında olacak

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Kritik limanların daha yüksek kotlara taşınması, dalgakıran, mendirek ve kıyı duvarlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Sulak alanların korunması ve doğal bariyerlerin artırılması, Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı erken uyarı ve dijital izleme sistemlerinin kurulması gereken öncelikli adımlar arasında yer alıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- İstanbul'da martta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı

İstanbul'da mart ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 30,6 mikrogram, Mart 2025'te ise 40,3 mikrogram ölçüldü. Böylece, partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 24 azalmış oldu

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Meteorolojik olarak 2026 yılı daha yağışlı geçti, daha fazla alçak basınç sistemleri görüldü, bu da havanın daha hareketli olması anlamına geliyor. Yükselici hava hareketleri arttığı için kirleticiler daha hızlı dağıldı. Bu nedenle 2025 yılına göre 2026 yılında daha temiz bir hava ile karşı karşıyayız"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Uluslararası gayrimenkul yatırımcısının Dubai'ye alternatif rota arayışında Türkiye öne çıkıyor

Level Immigration & Properties CEO'su Haitham Ahmet Alamarioğlu:

"Dubai'ye alternatif olarak uluslararası gayrimenkul yatırımcısı açısından 3 rota öne çıkıyor. Bunlar; Türkiye, Yunanistan ve Panama"

Parcel Estates CEO'su Özden Çimen:

"Yatırımcılar son dönemde Londra, Lizbon, İstanbul, Miami ve Barcelona gibi farklı lokasyonları da ek portföy destinasyonu olarak değerlendiriyor. Bunu risk dağıtma stratejisi olarak görebiliriz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- İstanbul'da mart ayında en çok hamsi tüketildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde martta satılan 4 bin 231 ton su ürününün yüzde 41,19'unu hamsi oluşturdu

(Hüseyin Kul/İstanbul)

8- Türkiye dijital dönüşümün hızıyla küresel arenada öne çıkıyor

IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna:

"(Dijitalleşme) Global ölçekte fark yaratan şirketlerde asıl ayrışma, uygulamadan ölçeklemeye geçiş aşamasında yaşanıyor. Türkiye'de şu anda gördüğümüz tablo, bu dönüşümün aktif olarak devam ettiği ve şirketlerin yapay zekayı daha geniş ölçekte iş süreçlerine entegre etmeye odaklandığı yönündedir"

"IBM olarak AI destekli bakım ve operasyon çözümlerimizle sanayicilerimizin rekabet gücüne katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin bu alanda çok güçlü bir potansiyeli var ve bu potansiyel doğrudan ihracat gücünü belirleyen ana faktör haline gelmiş durumda"

(Mehmet Selçuk Güçlü/Sakarya) (Fotoğraflı)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde "6'lı Final" heyecanı yarın başlayacak

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalden itibaren mücadele edecek

Organizasyonda sarı-lacivertliler iki, sarı-kırmızılı takım ise bir şampiyonluk elde etti

(Ceren Aydınonat/ Zaragoza) (Grafikli)

10- Fenerbahçeli basketbolcu Sevgi Uzun, Avrupa Ligi şampiyonluğu için iddialı

"Bizi ciddi bir süreç bekliyor"

"Önce yarı finale odaklanıp, kazanıp, finalde rakibimizi bekleyip şampiyon olmak istiyoruz"

(Ceren Aydınonat/ İstanbul) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

11- Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncularını Avrupa Ligi 6'lı Final heyecanı sardı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Derin Erdoğan:

"Gerçekten Avrupa Ligi'nin iki grup aşamasında iyi oynadığımızı düşünüyorum"

"Türkiye'ye FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasını ilk defa getiren Galatasaray Kulübünün sporcuları olduğumuzun farkındayız. Bu sorumlulukla konsantre olup, en iyi basketbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz"

Sarı-kırmızılıların Finli oyuncusu Awak Kuier:

"Bence sonunda buraya kadar gelmek gurur duyulacak bir şey. Takım olarak Avrupa Ligi 6'lı Final'de olacağımız için çok heyecan

(Can Öcal/ İstanbul) (Fotoğraflı/ Görüntülü)

