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(İZMİR)- Orbit Karabağlarspor Kız Futbol Takımı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı ziyaret etti.

Orbit Karabağlarspor Kız Futbol Takımıyla bir araya gelen Başkan Kınay, takımla sohbet etti.

Kız futbol takımının başarılarını takip ettiğini vurgulayan Kınay, takımı tebrik ederek şampiyonluk beklediklerini söyledi.

Kınay, "Bu ülkede umudu büyütmek ve vazgeçmemek lazım. Sizler Atatürk'ün gençlerisiniz. Kazandığınız başarılar sizin gibi pek çok genç arkadaşınıza umut oluyor" dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak Orbit Karabağlarspor Kız Futbol Takımı'na her zaman destek olacaklarının altını çizen Başkan Kınay, ilçedeki amatör kulüplere destek çalışmalarında bulunacaklarını, kız futbol takımı için de bu çalışmaları yapacaklarını aktardı.

Keyifle geçen sohbetin ardından Orbit Karabağlarspor Kız Futbol Takımı, Başkan Kınay'a forma hediye etti.