 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen bir programda fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu. Güler, fındık sektöründe rekabetin artması gerektiğini ve fındıktan katma değerli ürünlere geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ordu'nun limanlarının ticaret ve turizmde önemli bir rol oynayacağını belirtti ve Göndeliç'e kayak merkezi yapmayı planladıklarını söyledi. Güler, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ve otoparkları sığınak olarak kullanmayı düşündüklerini ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu
23.12.2023 - 18:23,
Abone Ol

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Anılarda ve Gelecekte Ordu" adlı söyleşiye katıldı.

Güler, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca organize edilen programda, toprağın çok bereketli olduğunu ama sadece bir ay fındık toplandığını söyledi.

Fındığın hakkını vermeleri gerektiğini belirten Güler, "Bizim yabancı bir firma ile ilgili çalışmalarımız var. Rekabet Kuruluna başvurduk. Fiyatta revize yaşandı. İlk defa fiyat revize edildi. Ordu'ya geldiler ve 5 saat görüştük. Benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu, fındığın önünde durmazsak diğer iller bizi geçebilir. Samsun bu konuda ön plana çıkıyor. Orada şu an tütün ve pirincin yerine fındık dikiliyor. Maliyetleri düşük. Altına ağ sererek toplanıyor. Biz hala eski usullerle gidiyoruz." dedi.

Güler, 200 yıldır uğraşılan fındıkta tek yeniliğin patoz kullanmak olduğuna işaret ederek, "Patozdan başka yeniliğimiz yok. Bu duruma gelecek vurgusu için de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Fındıktan katma değerli ürünlere gitmemiz gerekiyor. Fındık kabuğundan aktif karbon ve çikolata üretimi gibi. Bu çok önemli." diye konuştu.

Ordu'nun Karadeniz'in en önemli limanlarından biri olması için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Güler, kentteki limanların ticarette ve turizmde ön plana çıkacağını kaydetti.

Kabadüz ve Mesudiye ilçeleri sınırlarında bulunan Göndeliç'e kayak merkezi yapmayı planladıklarını anlatan Güler, "Göndeliç, Çambaşı'ndan 30 kat daha büyük bir yer olacak. Şu anda Çambaşı'na giden 4 bin kişi günübirlik orada kalabiliyor. Göndeliç'te bu sayı 70 bin olacak. Burası aynı zamanda denize en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyor. Bu çok büyük bir zenginlik." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, doğal afetler konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda binalarımızın yüzde 70'inde deprem riski var. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Öte yandan Ordu 14 dere üzerine kurulmuş bir yer. Buraların 2 tanesi açık, 12 tanesi kapalı. Fatsa ve Ünye'de aynı durum söz konusu. Ordu aslında 14 değil, 64 tane derecik üzerine kurulmuş. Onun için sel riski açısından da önemli. Bu şehrin bu yönde bir dezavantajı da var. Bunlara iyi bakmamız lazım, iyi analiz etmemiz lazım."

Otopark olarak yaptıkları yerleri aynı zamanda bir sığınak olarak düşündüklerini ifade eden Güler, "Daha doğrusu bir sığınak şekline çeviriyoruz. Ortada sığınak yok. Onun için tuvalet, su vesaire gibi bir tasarımımız söz konusu. Bunları da özellikle düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Tarım, Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu - Son Dakika


18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Son Dakika
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık sektörü ve diğer projeler hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement