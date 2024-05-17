Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 19 Mayıs'ı kutladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 19 Mayıs\'ı kutladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.05.2024 15:00
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler mesajında, 19 Mayıs'ın bir milletin makus talihini değiştiren ve bağımsız bir Türkiye'yi müjdeleyen özel bir tarih olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ta başlayan destansı mücadelenin gençlere emanet edildiğini aktaran Güler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde millet olarak başlattığımız kurtuluş mücadelesinin, yaktığımız bağımsızlık meşalesinin 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zulme boyun eğmeyen, esareti kabul etmeyen aziz milletin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun'da atıldığını ve yakılan bağımsızlık meşalesinin kısa zamanda tüm vatana yayıldığını vurgulayan Güler, vatana ve bayrağa yönelen tehditleri milletin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelenin, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele eden başka milletlere de örnek olduğunu aktardı.

Güler, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bu istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Sizleri, değişimin anahtarı ve gelişmenin gücü olarak görüyoruz. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacağınıza gönülden inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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