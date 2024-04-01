81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Hilmi Güler Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Hilmi Güler Kazandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Hilmi Güler Kazandı

AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Güler 177 bin 441 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz 160 bin 479 oy aldı. Güler, Ordu doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş ve çeşitli görevlerde bulunmuştur.

01.04.2024 02:03  Güncelleme: 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Hilmi Güler 177 bin 441, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz 160 bin 479 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 97,44)

Güler'in öz geçmişi

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Güler, aynı üniversiteden mastır ve doktora derecelerini aldı.

1976'da Türk Uçak Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) giren Güler, Grup Başkanı olarak çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde çalıştı.

Ereğli Demir Çelik AŞ Yönetim Kurulunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yöneticilik kademelerinde bulunan Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalışan Güler, kurucu üyesi olduğu AK Parti'de MKYK üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçilen Güler, 58, 59. ve 60. hükümetlerde 2002-2009 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Güler, daha sonra TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yapan Güler, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'nin adayı Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mehmet Hilmi Güler, İYİ Parti, AK Parti, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Hilmi Güler Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ’nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Hilmi Güler Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement