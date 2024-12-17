Ordu\'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı

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ORDU Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii'nin muhalif kesimlerce çalındığının iddia edildiği belirtilerek, yapının restore edilerek, ibadete hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii, 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürütülen restorasyonda tüm ahşap malzemeler numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi."

'İDDİALAR ASILSIZ'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, tarihi cami için bir yaygın gazeteye 'Camiyi çaldılar' açıklaması yaptığı da belirtilen açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu'nun verdiği yanıtta "CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in açıklamaları asılsız ve yalan. CHP'li vekil Gürgentepelidir. Kendi bölgesindeki camiden ve ne yapıldığından haberi yok" dediği kaydedildi.