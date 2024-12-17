Ordu'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı

Ordu\'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe'deki 200 yıllık Eskiköy Camii'nin restorasyonunu tamamlayarak ibadete hazır hale getirdi. CHP'li vekilin 'cami çalındı' iddiaları ise asılsız olarak nitelendirildi.

17.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii'nin muhalif kesimlerce çalındığının iddia edildiği belirtilerek, yapının restore edilerek, ibadete hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gürgentepe ilçesinde bulunan 200 yıllık Eskiköy Camii, 2021 yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı. Tescilli tarihi eser olduğu için oldukça hassas bir çalışma yürütülen restorasyonda tüm ahşap malzemeler numaralandırılarak söküldü. Sökülen ahşapların temizliği ve silimleri yapıldıktan sonra caminin mahfil, minber, kürsü, pencere gibi tüm parçalarının montajı gerçekleştirildi. Caminin restorasyonu tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi."

'İDDİALAR ASILSIZ'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, tarihi cami için bir yaygın gazeteye 'Camiyi çaldılar' açıklaması yaptığı da belirtilen açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu'nun verdiği yanıtta "CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in açıklamaları asılsız ve yalan. CHP'li vekil Gürgentepelidir. Kendi bölgesindeki camiden ve ne yapıldığından haberi yok" dediği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gürgentepe, Politika, Güncel, Emlak, Cami, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da 200 Yıllık Eskiköy Camii Restore Edildi, İddialar Yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.