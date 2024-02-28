Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da 5 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Ordu\'da 5 evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Şenyurt ve Bolatlı mahallelerinde 5 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.Y. ve E.K. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli eşyalar ve gıda malzemeleri ele geçirildi. A.Y. tutuklanırken, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

28.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şenyurt ve Bolatlı mahallelerinde 5 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, olaya ilişkin A.Y. (50) ve E.K'yi (54) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ağaç kesme motoru, 1 kaynak makinesi, 1 televizyon, 2 projektör, 4 bakır tava, muhtelif tarım aletleri, elektronik mutfak eşyaları ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Perşembe, Jandarma, Ordu, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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