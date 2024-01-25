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Ordu'da abla kardeşin açtığı lokanta müşterilerin beğenisini kazanıyor - Son Dakika
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Ordu'da abla kardeşin açtığı lokanta müşterilerin beğenisini kazanıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde abla kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantada pide ve sağlıklı ev yemeklerini müşterilerin beğenisine sunuyor. Liseler Mahallesi'nde bulunan lokantada pide ustalığı yapan Saliha Şimşek, işini severek yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Lokantada ev yemeklerini hazırlayan Ayşe Yılmaz ise müşterilere aile ortamı sunmanın keyfini çıkarıyor. Baba Şükrü Okumuş ise evlatlarının dayanışmasından gurur duyuyor.

Ordu\'da abla kardeşin açtığı lokanta müşterilerin beğenisini kazanıyor
25.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
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Ordu'nun Ünye ilçesinde abla kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantada pide ve sağlıklı ev yemeklerini müşterilerin beğenisine sunuyor.

İlçenin Liseler Mahallesi'nde 50 yaşındaki Saliha Şimşek ve 51 yaşındaki ablası Ayşe Yılmaz, lokanta işletiyor.

Şimşek, AA muhabirine, baba mesleği olan pide ustalığını kendi iş yerlerinde sürdürdüğünü söyledi.

Çocukluktan beri hamur işiyle uğraşmayı sevdiğini belirten Şimşek, "Babam bize sürpriz olarak burayı açtı. Lokantada fırın olunca pideyi yapabileceğimi söyledim. Ustamız da vardı. Babamın ve ustamızın deneyimiyle pide ve lahmacun yapmayı öğrendim. Şimdi de bunları ben hazırlıyorum." dedi.

Şimşek, işini sevdiğini anlatarak, "Beni gören kadınlar bu mesleği öğrenmek istiyor. Buraya gelenler, fırının karşısında olmama rağmen 'Usta kim?' diye soruyorlar. Şimdi alıştılar ama önceleri çok tuhaflarına gidiyordu. Dükkanın içinde usta arıyorlardı." şeklinde konuştu.

Lokantada servis edilen ev yemeklerini hazırlayan Ayşe Yılmaz ise müşterilerin aile ortamı sunan lokantada yemek yemenin keyfine vardığını dile getirdi.

Şimşek ve Yılmaz'ın 81 yaşındaki babası Şükrü Okumuş da evlatlarının gösterdiği örnek dayanışma dolayısıyla gurur duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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