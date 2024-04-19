Ordu\'da Ana Arı Yetiştiriciliği Kursuna Katılan 23 Kişi Eğitim Alıyor

İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu, 55 kişilik aday kadrosunu açıkladı

İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere gireceği 55 kişilik aday kadrosunu duyurdu. Başkan adayı Dr. Ahmet Erçek, daha etkin bir İstanbul Tabip Odası için değişim istediklerini belirtirken, yönetim kurulu adayı Dr. Nedim Uzun ise odanın daha güçlü ve etkin bir kurumsal kimlik kazanmasını hedeflediklerini ifade etti. Değişim Grubu, tüm hekimleri seçimlerde kendilerine oy vermeye çağırdı.