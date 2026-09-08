Ordu'da araçta 900 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki H.İ.S. ve Y.E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli türlerde 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler H.İ.S. ve Y.E.C, gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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