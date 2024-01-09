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Ordu'da araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Ordu\'da araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
09.01.2024 - 14:40,
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 26 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı A.Z. (40) ile Z.B. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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