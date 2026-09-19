Ordu\'da bavulda 935 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da bavulda 935 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, Ordu'da Narkotik Şube ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu ve bavulu teslim ettiği şüpheli yakalandı. Bavulda 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu ile yanındaki bavulu teslim ettiği şüpheli yakalandı.
Bavulda yapılan aramada, 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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