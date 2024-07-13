Ordu'da Beyaz Eşya Tamir Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Beyaz Eşya Tamir Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu\'da Beyaz Eşya Tamir Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın, alevlerin sardığı 3 katlı binayı kullanılamaz hale getirdi. Yangın, beyaz eşyaların alev almasıyla büyüdü ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

13.07.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da zemindeki beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangında, alevlerin sardığı 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Fatsa ilçesi Hamlık Caddesi'nde 3 katlı binanın altındaki Tuncay Sağlık'a ait olan beyaz eşya tamir dükkanında, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Beyaz eşyaların alev almasıyla büyüyen yangın, tüm binayı sardı. Bu sırada dükkanda olan Tuncay Sağlık, dışarı çıktı, alevler binayı sarınca tüm katlar tahliye edildi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada büyük çapta zarar neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Beyaz Eşya, İnceleme, İtfaiye, Fatsa, Ordu, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Beyaz Eşya Tamir Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 1 ölü, 32 yaralı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 14:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Beyaz Eşya Tamir Dükkanında Çıkan Yangın Sonucu Bina Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement