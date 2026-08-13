Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Arkadaş Kurtarıldı
Ünye'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş hastanede tedavi altına alındı.
Keş Mahallesi'nde denize giren Kamil Şatır, Ayhan Coşkun ve Zafer Ünsal bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren kişiler Fatsa Belediyesi itfaiye ekiplerince denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlar, tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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