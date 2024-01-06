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Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, bir otomobil dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ordu\'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralandı
06.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin dereye yuvarlandığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan Mahallesi Mesudiye- Ordu Karayolu'nda meydana geldi. Aydın Yılmaz'ın (50) yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği 07 V 6858 plakalı otomobil, 15 metreden dereye yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz (44) ve Elif Esila Yılmaz (16), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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