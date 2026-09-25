Ordu\'da çantada 820 gram sentetik uyuşturucu bulununca 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran'dan Türkiye'ye giriş yaparak kente uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Ordu'ya gelen İran uyruklu 2 kadın takibe alındı. Şüphelilerin, Tacikistan ve Afganistan uyruklu 2 şüpheli ile buluşup el çantası verdikleri tespit edildi.

Çantada yapılan aramada, paketler halinde 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.