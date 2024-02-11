Ordu'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ordu\'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Selimiye Mahallesi'nde çıkan kavgada H.B. ile amcasının oğlu Güvenç B. arasında çıkan tartışma bıçaklanma olayına dönüştü. Güvenç B. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.B. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

11.02.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Selimiye Mahallesi'nde bir araya gelen H.B. (33) ile amcasının oğlu Güvenç B. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Güvenç B'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.B, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Altınordu, Ordu, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement