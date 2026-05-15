Ordu'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Ordu'da dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 45 kişiden 43'ünün taburcu olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ulubey ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede dün öğle yemeği tüketen çalışanlardan bazılarının bulantı, karın ağrısı ve benzeri şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu ifade edildi.

İşletmede çalışan bazı vatandaşların farklı saatlerde sağlık kuruluşlarına başvurduğu aktarılan açıklamada, "Öğle yemeğinin tüketildiği işletmeden bağımsız olarak 2 vatandaşımızın da benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurmaları üzerine aynı şikayetlerle toplam 45 kişi sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu. Başvurular Ulubey Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hastanelere başvuran 45 kişiden 43'ünün olduğu, 2 kişinin ise sağlık kurumlarında tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarca gerekli idari ve teknik incelemelerin çok yönlü başlatılarak takip edildiği bildirildi.