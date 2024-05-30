Ordu'da ilkokul futbol turnuvasında güvenlik kamerası karar verdi - Son Dakika
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Ordu'da ilkokul futbol turnuvasında güvenlik kamerası karar verdi

Ordu\'da ilkokul futbol turnuvasında güvenlik kamerası karar verdi

Ordu'da düzenlenen ilkokul futbol turnuvasının final maçında, atışın gol olup olmadığı güvenlik kamerası kayıtları izlenerek belirlendi. Üst direğe çarpan topun gol olup olmadığı tartışması üzerine Atatürk Ortaokulu Müdürü, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek gol kararı verdi. Turnuva şampiyonu olarak her iki takım da ilan edildi.

30.05.2024 17:37
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Ordu'da ilkokul öğrencilerinin mücadele ettiği futbol turnuvasındaki atışın gol olup olmadığı, güvenlik kamerası kayıtları izlenerek belirlendi.

Aybastı Merkez İlkokulu'nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Aynı bölgede bulunan Atatürk Ortaokulu bahçesindeki turnuvanın dün oynanan final maçında, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar karşılaştı.

Normal süresi 1-1 tamamlanan maç, penaltı atışlarıyla devam etti. Üçüncü sınıf öğrencisinin kullandığı penaltıda meşin yuvarlağın üst direğe çarpması sonrası gol olup olmadığı tespit edilemedi. Öğrencilerin itirazı üzerine konunun iletildiği Atatürk Ortaokulu Müdürü Metin Savaş Güleç, güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesine karar verdi. Görüntüler adeta "VAR" uygulaması gibi değerlendirilerek, atış gol sayıldı.

Merkez İlkokulu öğretmenleri, iki takımı da turnuva şampiyonu ilan etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da ilkokul futbol turnuvasında güvenlik kamerası karar verdi - Son Dakika

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