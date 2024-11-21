Ordu'da Kamyonette Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da Kamyonette Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Ordu\'da Kamyonette Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Ordu'da marketten alışveriş yapan babasının kamyonette bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, yedek anahtarla kapıları kilitleyince mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından çocuğu kurtardı.

21.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:31
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ORDU'da marketten alışveriş yapan babasının kamyonette bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, aracın yedek anahtarıyla kapıları kilitleyince mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. Barış Çakmak (50), Rus Pazarı mevkisinde 52 ED 506 plakalı kamyonetini yol kenarında çalışır vaziyette bırakıp alışveriş yapmak için ayrıldı. Barış Çakmak'ın araçta bıraktığı kızı, sağ ön koltuktaki aracın yedek anahtarıyla oynarken kapıları kilitledi. Kısa süre sonra aracının yanına gelen Çakmak, kapıları açamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çeşitli ekipmanlar yardımıyla kilitli kapıyı yarım saatlik uğraş sonucu açarak çocuğu sağlıklı şekilde dışarıya çıkardı. Çocuğun korku dolu anları ise kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Emrullah CESUR/ORDU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Kamyonette Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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