Ordu'da kano sporcuları yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz'de başladı.
Büyükşehir Belediyesince çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Yelken ve Kano Eğitimi Projesi başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, bu kapsamda Altınordu ilçesi sahilindeki denizde antrenman gerçekleştirdi.
Yaz sezonuyla kürek çekmeye başlayan kanocular, denizin yanı sıra ırmaklarda antrenmanlarına devam edecek.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Kano Sporları Sezonu Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?