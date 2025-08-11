Ordu\'da Mevsimlik Tarım İşçileri Denizde Tehlikeye Girdi

ORDU'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren mevsimlik tarım işçilerinden Yusuf Keskin kurtarıldı, Mazlum Yıldız (23) ise kayboldu. Yıldız için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Batman'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri Mazlum Yıldız ve Yusuf Keskin, hasat sonrası girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için denize girdi. Yıldız ve Keskin, bir süre sonra dalgaların etkisi ile gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yusuf Keskin'i, çevredekilerin de desteği ile sudan çıkardı. Keskin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Mazlum Yıldız için ekipler arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekiplerinin dalgıç ve teknelerle yürüttüğü çalışmalara bölgedeki balıkçılar da ağ atarak destek verdi. Yaklaşık 4,5 saat süren arama çalışmaları, gece yarısı sonlandırıldı. Arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.