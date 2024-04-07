Ordu\'da mezarlık ve şehitliklerde Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor

Ordu'da mezarlık ve şehitliklerde Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin il genelinde mezarlık ve şehitliklerde temizlik ve onarım çalışmalarını sıklaştırdığı belirtildi.
Bayram süresince vatandaşların rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için ekiplerin seferber olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının üzerinde 3 bin 625 mezarlık bulunan Ordu'da, belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesi, ihtiyaç duyulan mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, 19 ilçede ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak bayrama sayılı günler kala mezarlıkları hazır hale getirdi. Ekipler mezarlıklarda bulunan şehit mezarlarının bakımlarının yanı sıra bayrak değişimlerini de gerçekleştirdi."
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