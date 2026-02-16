Ordu'da Nesiller Arası Yemek Aktarımı - Son Dakika
Ordu'da Nesiller Arası Yemek Aktarımı

Ordu\'da Nesiller Arası Yemek Aktarımı
16.02.2026 11:18
Ordu'da şef adayları, yöresel yemekleri deneyimli kadınlardan öğrenerek tecrübe kazanıyor.

Ordu'da eğitim gören şef adayları, bölge mutfağında yer alan bazı yemeklerin yapılışını deneyimli kadınlardan öğrenerek tecrübe kazanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ordu Gençlik Merkezince, Ordu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik "Ninemin Mutfağından Nesiller Arası Aktarım Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında yöresel yemek konusunda deneyim sahibi kişileri ziyaret eden öğrenciler, karalahana sarması ve çorbası, fırın fasulyesi, ısırgan yağlaşı ile pazı diblesini uygulamalı öğrendi.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Havva Apaydın da öğrencilerle tarlada karalahana topladı.

Karalahana sarması için kolları sıvayan öğrenciler, Apaydın'la kuzinede yemeğin iç malzemesini hazırladı.

Apaydın, öğrencilere karalahananın sarılmasını ve pişirilmesini uygulamalı anlattı.

"Yeni nesil arkadaşlarımız da inşallah geçmişteki kültürümüzü sonrakilere aktarırlar"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, gençlere yönelik sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanında ilerleyen süreçte hayatlarını şekillendirecek çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

"Geçmişte büyüklerin yaptığı yemeklerin nesiller arası aktarımına katkı sunan faydalı bir çalışma yürütülüyor." diyen Yüksel, öğrencilerin büyüklerle bahçeye girip ürün topladığını ve geçmişin duygularını da yaşadığını vurguladı."

Nesiller arasındaki paylaşımın kendilerini mutlu ettiğine dikkati çeken Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek nesillere bizim bunu aktarmamız gerekiyor. Bu bakımdan da çok güzel proje. Arkadaşlarımıza ve Havva teyzemize böyle bir projeye eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Yeni nesil arkadaşlarımız da inşallah geçmişteki kültürümüzü bir sonrakilere aktarırlar."

"Proje kapsamında gençler tecrübe kazandı"

Proje koordinatörü Gizem Demir de yaklaşık 2 aydır yürütülen projeyle Ordu'nun 5 noktasında yemekte uzmanlaşan teyzelerin öğrencilere bilgi aktardığını ifade etti.

Karadeniz'in yeşillik ağırlıklı mutfak kültürü olduğunu belirten Demir, "Gençlere her şeyin et, tavuk, balıktan ibaret olmadığını, yeşillikle de birçok yemeğin bir araya gelebildiğini, Ordu'nun da bu konuda zirvede olan bir şehir olduğunu göstermek istedik." diye konuştu.

Demir, proje kapsamında öğrencilerin tecrübe kazandığını vurguladı.

"Karadeniz'deki yemek kültürünü, İç Anadolu'ya taşımak istiyorum"

Öğrencilerden Ankaralı Alper Karataş, Ordu'daki yemeklerin kendisine farklı bir deneyim kattığını aktardı.

Karadeniz'deki yemek kültürünü, İç Anadolu'ya taşımak istediğine işaret eden Karataş, "Burada toprağa dokunabilmek, bitkileri hissedebilmek güzeldi. Şehirde doğal şeyleri göremiyorsunuz. Burada bunu yaşamak, köy ortamını görmek, sobanın yanında tekrar bulunmak kıymetliydi. Çok keyif aldım." diye konuştu.

Havva Apaydın da gençlerin bu yemekleri öğrenmek istemesinden mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Gençler unutmasınlar, öğrensinler. Biz büyüklerimizden öğrendiklerimizi lezzetli şekilde yapıyoruz. Çocuklarımız da öğrensin." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Ordu, Son Dakika

