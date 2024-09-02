Ordu'da Okul Bahçesinde Talihsiz Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Okul Bahçesinde Talihsiz Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Okul Bahçesinde Talihsiz Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Gazi İlkokulu'nda, beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki otomobil, okul bahçesine girişte 7 yaşındaki öğrenci Miray Arslan'a çarptı. Yaralanan Miray hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Banu K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

02.09.2024 13:49
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ORDU'da öğretmenin kullandığı otomobil, okul bahçesine girişte 'uyum eğitimi' için gelen 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı. Yaralanan Miray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Kazada Miray yaralandı. Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Öğretmen Banu K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera : Ordu,

Kaynak: DHA

Ordu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Okul Bahçesinde Talihsiz Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Okul Bahçesinde Talihsiz Kaza: 7 Yaşındaki Miray Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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