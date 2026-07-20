Ordu\'da Örtü Yangını Söndürüldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Beyseki Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının ardından bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında 5 samanlık yandı, tarım arazileri zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.