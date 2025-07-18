Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu - Son Dakika
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Ordu'da Patlamış Mayın Bulundu

18.07.2025 15:18
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Ordu'da denizde patlamış mayın bulundu, SAS ekipleri inceleme için bölgeye gelecek.

ORDU'da kıyıdan 150 metre uzaklıkta ve denizin 7-8 metre derinliğinde patlamış mayın bulundu. Mayının içerisinde patlamamış fünyelerin olabileceği ihtimali nedeniyle Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri bölgede inceleme yapacak.

Perşembe ilçesi Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 150 metre açığında ve 7-8 metre derinlikte denize giren dalgıçlar tarafından patlamış mayın bulundu. Mayının fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinden destek istendi. İstanbul'dan yarın gelecek olan ekipler, bölgede inceleme yapacak.

Yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından cismin patlamış bir mayın olduğu, fakat fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

Su altında mayını gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney, "Burada gerçekleştirdiğimiz dalış faaliyetlerinde karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini düşündük. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi'ndeki arkeolog arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söylediler. Görüntüleri emekli asker arkadaşlara gönderdik. Patlamış mayın olsa bile içinde patlamamış fünyelerin olabileceği söylendi. Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul'dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

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