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Ordu'da sağanak sonrası evleri su bastı, yol ulaşıma kapandı

ORDU - Ordu'da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası bazı evleri su bastı, yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkili olan yağışta bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ve vatandaşlar geçmekte güçlük çekti.

Karapınar Mahallesi'nde bazı sitelerin bodrum katlarındaki daireleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekipler, vidanjörler yardımıyla su baskınlarının olduğu noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Karapınar Mahallesi'nin bir noktasında dere taşması sonucu kırsal mahallelere bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ile yürüttüğü çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Karapınar Mahalle Muhtarı Nihat Bayhan, "Bu bir afattır, yağış sonrası sanayi bölgemize ciddi yağış aldık. Yağış sonrası mahallede su baskınları oldu, kırsal mahallemizde bir adet köprü yıkıldı. Araç muayene istasyonun olduğu bölgede sıkıntı oldu. ciddi anlamda sel oldu, inşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız. Bizi sevindiren tarafı can kaybı ve yaralanmanın olmaması" ifadelerine yer verdi.

Su birikintisinin olduğu noktadan geçerken aracı arıza yapan Cemal Cebeci, "Aniden yağmur bastırdı. Sudan geçerken aracım stop etti. ya kendi imkanlarımız ile ya da çekici vasıtası ile buradan kaldıracağız" diye konuştu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve personelleri ile birlikte sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.