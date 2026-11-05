Ordu\'da sağanak yükseklerde kara döndü, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaza büründü

Ordu'da sağanak yükseklerde kara döndü, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu genelinde aralıklarla süren sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı ve 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Yaylada karın gün içinde aralıklarla devam etmesi beklenirken, sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları düştü.
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Ordu genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Yaylada güzel görüntüler oluşurken, bölgede kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Ordu'nun sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Kaynak: DHA
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