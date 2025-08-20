Ordu'da Şarampole Devrilen Araçta 3 Yaralı

Ordu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mesudiye ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde Sebahattin Kaya yönetimindeki 41 AFP 032 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile kızı Rüya ve babası Selahattin Kaya, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
