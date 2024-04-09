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Ordu'da şehit yakınları duygulandırdı: "Üzüntümüz ve gururumuz çok büyük"

Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Şehitliği'nde program düzenlendi

ORDU - Ordu'da düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesinde Ordulu şehitler dualarla yad edildi. Şehit yakınları, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ancak bir o kadar da gururlu olduklarını söylediler.

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in şehitler için dua etmesi ile devam etti. Programda, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler, ardından şehit yakınları ile sohbet ettiler.

2012 yılında Afyon patlamasında şehit olan Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un annesi Türkan Akkuş, "Benim kaç senedir acım sinmedi, gün geçtikçe ateşim daha da korlaşıyor. Acım çok derin, buna söylenecek bir kelime bulamıyorum" dedi.

Şehit babası Hilmi İnan, "Gurur verici bir durum. Oğlum 2010 yılında Mardin'de EYP patlaması sonucu şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

Oğlu Zeki Yusuf ile birlikte şehit ağabeyini ziyarete gelen Zehra Ersoy, çok duygulu ve gururlu olduklarını belirterek, acılarının da bir o kadar taze olduğunu ifade etti. Ersoy, oğlunun hiç görmediği dayısı gibi asker olmak istediğini sözlerine ekledi.

Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı K. Albay Numan Öksüz, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ilgililer katıldı.