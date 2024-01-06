 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi

Ordu'da sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Tıp öğrencisi Mehmet Emir Taşyürek, Gazze halkının direnişini vurgulayarak İsrail'e mesajlar verdi.

Ordu\'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi
06.01.2024 - 16:13,
Abone Ol

ORDU'daki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan 7'den 70'e yüzlerce kişi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartları ile Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Filistin'e destek sloganları atan gruba, çevredeki vatandaşlar da alkışları ile destekledi. Yürüyüşün ardından kalabalık adına açıklama yapan tıp öğrencisi Mehmet Emir Taşyürek, Gazze halkının 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direndiğini söyledi.

Herkesi kervanlarına katılmaya davet eden Taşyürek, "Ey İsrail. Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kar kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak. Ey İsrail. Sen kaybedeceksin. İnsanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırımın karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli hekimlerimiz kazanacak. Yaşına girmeden bombardıman altında kalan bebekler, 3 yaşındaki korkusuzca 'Hasbünallahu ve Nimel Vekil' diyen çocuklar kazanacak. İnsanlık dışı bu işgalden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm gençleri, hekimleri ve vicdan sahibi halkımızı harekete geçmeye, bu kutlu kutlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksanmayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sabırlar ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Sivil Toplum, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Fenerbahçe, Simon Kjaer'i transfer etmek için nabız yokluyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement