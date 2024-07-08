Ordu'da Sel ve Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Mahalle Yolu Kapandı - Son Dakika
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Ordu'da Sel ve Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Mahalle Yolu Kapandı

Ordu\'da Sel ve Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Mahalle Yolu Kapandı

Ordu'da yaşanan yoğun yağış sonucu İkizce, Çaybaşı ve Ünye ilçelerinde sel ve heyelanlar meydana geldi. 83 yaşındaki bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Bölgede 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldı. Belediye ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ünye-İkizce kara yolu heyelan nedeniyle kapanırken, ulaşım tali yollardan sağlanıyor. Ordu Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı bölgede incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 615 personel ve 259 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

08.07.2024 11:43
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ORDU Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü. Çaybaşı'nda 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapılarak yaşamını yitirdi. Yağış sonrası bölgede 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldı. İrili ufaklı heyelanlar oluşan bölgede belediye ekipleri, gece boyu çalışmalarına devam etti. Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, selin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptı.

Yoğun yağış sonrası dün kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, İkizce ilçesindeki Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin birçok noktasında hasar meydana gelirken, birçok mahalle yolu da kapandı. Belediye ekipleri, selin hasara yol açtığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Çay Mahallesi'nde yaşayan Hatice Kocakoç da evinin önündeki menfeze düşerek sel sularına kapıldı. Bölgedekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, Kocakoç'un cansız bedenine evinden 2 kilometre uzakta ulaştı.

'ÜNYE-İKİZCE KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI'

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen yağış neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezine 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapılmıştır. Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında Hatice Kocakoç isimli vatandaşımızın evinin önünden geçen menfeze düşerek sel sularına kapıldığı ihbarı gelmiş olup, olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiştir. AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce kara yolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rüsumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

'615 PERSONEL VE 259 İŞ MAKİNESİ İLE SAHADAYIZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu aktardı. Güler, paylaşımda, "Yağışların olumsuz etkilerini hafifletmek için 615 personel ve 259 iş makinesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ordu'da tüm kurumlarımız ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Sel ve Heyelan: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Mahalle Yolu Kapandı - Son Dakika

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