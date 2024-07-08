Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
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Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı

Ordu'da dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara neden oldu. Yağışın etkisini yitirdiği bölgelerde, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. İkizce-Ünye kara yolu ise heyelan nedeniyle kapanmıştı ancak yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ulaşıma açıldı. Hasar tespiti ise AFAD tarafından yürütülüyor ve kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

08.07.2024 10:41
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Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kentte dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı.

Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan İkizce- Ünye kara yolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Belediye ve Kaymakamlık olarak bu çalışmaya destek verdiklerini belirten Kaygı, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
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