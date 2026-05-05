Ordu\'da Su Kaynakları Güçleniyor

Ordu'da alınan son yağışlarla gölet ve barajlarda doluluğun arttığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği projelerin meyve verdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile DSİ işbirliğinde inşa edilen 65 gölet ve 3 barajın, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, özellikle Korgan, Kumru ve Çaybaşı ilçelerindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 100'e çıktığı ifade edildi.

İlçelerde tamamlanan 65 gölette yapılan son ölçümlerde su tutma oranlarının tam kapasiteye ulaştığına işaret edilen açıklamada, Başkan Güler'in son meclis toplantısında gölet sayısının 100'e çıkarılacağını bildirmesinin ardından ekiplerin yeni yapılacak alanlar için saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Son 7 yılda Akkuş, Çaybaşı, Gürgentepe ve İkizce'de birer, Kumru ve Perşembe'de 2'şer, Çatalpınar'da 3, Kabataş'ta 5, Aybastı'da 6, Gölköy'de 7, Altınordu'da 8, Korgan'da 12, Mesudiye'de 19 olmak üzere 65 gölet ve 3 barajın tamamlanarak hizmete alındığı belirtilen açıklamada, hayata geçirilen projelerin hem tarımsal sulamaya hem de turizme katkı sağlamanın yanı sıra gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı önemli bir güvence oluşturduğu kaydedildi.