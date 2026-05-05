Ordu'da Su Kaynakları Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Su Kaynakları Güçleniyor

Ordu\'da Su Kaynakları Güçleniyor
05.05.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yağışlar gölet ve barajları doldurdu, su krizine karşı önlemler etkili oldu.

Ordu'da alınan son yağışlarla gölet ve barajlarda doluluğun arttığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in su kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve muhtemel kuraklık riskine karşı hayata geçirdiği projelerin meyve verdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi ile DSİ işbirliğinde inşa edilen 65 gölet ve 3 barajın, son yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, özellikle Korgan, Kumru ve Çaybaşı ilçelerindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 100'e çıktığı ifade edildi.

İlçelerde tamamlanan 65 gölette yapılan son ölçümlerde su tutma oranlarının tam kapasiteye ulaştığına işaret edilen açıklamada, Başkan Güler'in son meclis toplantısında gölet sayısının 100'e çıkarılacağını bildirmesinin ardından ekiplerin yeni yapılacak alanlar için saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Son 7 yılda Akkuş, Çaybaşı, Gürgentepe ve İkizce'de birer, Kumru ve Perşembe'de 2'şer, Çatalpınar'da 3, Kabataş'ta 5, Aybastı'da 6, Gölköy'de 7, Altınordu'da 8, Korgan'da 12, Mesudiye'de 19 olmak üzere 65 gölet ve 3 barajın tamamlanarak hizmete alındığı belirtilen açıklamada, hayata geçirilen projelerin hem tarımsal sulamaya hem de turizme katkı sağlamanın yanı sıra gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı önemli bir güvence oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Su Kaynakları Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:23:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Su Kaynakları Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.