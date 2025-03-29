Ordu'da Tehlikeli Kayalar Kontrollü Olarak Patlatıldı - Son Dakika
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Ordu'da Tehlikeli Kayalar Kontrollü Olarak Patlatıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Peperibacaları olarak bilinen 8 kaya, bölgede yaşayanların güvenliği için kontrollü bir şekilde patlatılarak ıslah edildi. AFAD'ın koordinesinde yapılan çalışma ile 35 hanelik mahalle tahliye edildi.

29.03.2025 20:51
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ORDU'da Kapadokya'yı andıran Peperibacaları olarak bilinen 8 kaya, tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde yer alan kayaların yaşam alanına risk oluşturması nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda önlem projesi hazırlandı. Bölgedeki 35 hanenin tahliye edilmesi ve yolların kapatılmasıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tehlike arz eden toplam bin 200 metreküp hacme sahip 8 kaya, kontrollü şekilde patlatılarak ıslah edildi.

'PATLATMA ÖNCESİ EVLER BOŞALTILDI'

Bölgedeki ev sahiplerinden biri olan Adem Dişkaya (67), "Zaten bütün tespitler, kontroller yapıldı. Evler boşaltıldı. Şu anda patlatmayı bekliyoruz. Patlatma bittikten sonra içeriye girmeye müsaade ederlerse gireceğiz. Ama etmezlerse giremeyeceğiz" dedi. Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy ise "Bugün nasip olursa kayaları patlatacağız. Bu esnada mahallenin grup yollarını kapattık. Bu kayaların mahallemizi tehdit ettiği bölgede 35 hanemiz var. Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp, sonra da daha huzurlu ve emniyetli şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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