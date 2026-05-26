Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Liseler Mahallesi'nde C.K. yönetimindeki 52 AFA 173 plakalı otomobil ile T.K'nin kullandığı 60 AEN 317 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, C.K'nin kullandığı otomobildeki H.K, B.K. ve H.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
