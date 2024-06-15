Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.06.2024 00:59
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Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde, Mehmet Gümüş'ün kullandığı 34 KN 1908 plakalı otomobil ile Serdar Öztürk yönetimindeki 06 ETC 45 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü, aynı araçtaki Seyhan ve Metin Gümüş ile Hatice Özkan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'dan tatil için memleketlerine geldikleri belirtilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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