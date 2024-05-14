Ordu'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ordu\'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Boztepe'den ilçe merkezine seyreden bir hafif ticari araç fındık bahçesine devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.05.2024 21:29
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Boztepe'den ilçe merkezine seyreden Gökay Güler yönetimindeki 52 AEL 415 plakalı hafif ticari araç, Nizamettin Mahallesi'nde yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Seyda Güldağ, Abdullah Manav, Zeyneb Zülal Aydın ve Alican Topal yaralandı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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