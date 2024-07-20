Ordu'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karacaömer Mahallesi Kabadüz kavşağında, S.K. (45) yönetimindeki 18 ABS 392 plakalı minibüs ile S.D. (45) idaresindeki 52 FU 918 plakalı kamyonet çarpıştı.
Sürücülerin yanı sıra minibüsteki B.K. (36), R.K. (12), Z.K. (9), Ö.F.K. (18) ve K.B.K. (2) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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