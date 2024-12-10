Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan Y.S'nin evinde yapılan aramada, 54 gram sentetik uyuşturucu ile 6 gram esrar ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Y.S çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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