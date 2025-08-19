Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince, şüpheliler B.T. ve Ş.K'nin üzerinde yapılan aramada 90 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?